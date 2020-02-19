«شبكة دعارة» تلقن زبائنها درسا في الحفاظ على السمعة !

القاهرة(صدى):

في جريمة غريبة من نوعها ، لم تكتفي شبكة دعارة بأحد المناطق الشعبية بالقاهرة بإستقطاب راغبي المتعة الحرام مقابل الأموال ، وإنما لقنتهم دروساً في الحفاظ على السمعة بعدما سجلت لهم فيديوهات إباحية أثناء ممارسة الرذيلة ثم هددتهم بها لإستنزاف مزيد من الأموال .

وفي التفاصيل ، فقد وقع أفراد العصابة في شر أعمالهم بعدما اقتحمت الشرطة المصرية وكر الرذيلة ، وتم الكشف عن مقطاع فيديو كانوا يسجلونها للزبائن ويحصلون على أموال طائلة مقابل عدم فضحهم .

واعترف المجرمون بفعلتهم الدنيئة ، وأكدوا أنهم فعلوا ذلك من أجل تحقيق الربح السريع إذ يساومون الضحايا على 5000 جنيه ، وتمت إحالتهم للنيابة العامة لتطبيق العقوبات بحقهم .