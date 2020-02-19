600 طالباً وطالبة يتعرفون يوميًا على جامعة الملك سعود

بدر الحارثي(صدى):

تنظم جامعة الملك سعود ممثلة في عمادة السنة الأولى المشتركة يوم الاحد القادم ٢٩ /٦ / ١٤٤١هـ الملتقى السنوي الثاني ‏لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية لهذا العام.

‏وأوضح عميد عمادة السنة الأولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد بن عبد العزيز الجريوي ‏ان الملتقى ‏يهدف إلى تعريف الطلاب والطالبات ‏بالجامعة بشكل عام ، والعمادة بشكل خاص وأنظمتها ولوائحها وأقسامها ووحداتها ، وكذلك المقررات الدراسية التي سوف يدرسها الطلبة في السنة الأولى المشتركة، كما يتعرف الطلبة على التخصصات العلمية في كافة كليات الجامعة.

وقال الجريوي ان تنظيم مثل هذا الملتقى يترجم للشراكة الحقيقية والتكامل بين قطاعات وزارة التعليم والجامعات خدمةً للطلاب والطالبات. وأضاف الجريوي ان الملتقى سوف يستمر خمسة ايّام من الاحد الى الخميس وسوف تستقبل العمادة فيه يوميا ٦٠٠ طالب و طالبة من جميع مدارس الرياض.

من جهته ‏قال ‏وكيل العمادة الخدمات الطلابية والمشرف على الملتقى ‏الدكتور مخلد العنزي ‏أن العمادة أكملت استعدادها لانطلاق الملتقى مشيرا إلى ان الزيارة في اليوم الواحد تستمر قرابة ثلاث ساعة وسوف يستمع فيها الطالب الى شرح عن أقسام العمادة و المواد الدراسية وطرق التدريس.

كما يطلع الطالب او الطالبة خلال الزيارة على كافة مرافق العمادة سواء مراكز مصادر التعلم او الصالات الرياضية و المطاعم وغيرها. كما سيزور الطلبة القاعات الدراسية و الالتقاء بأعضاء هيئة التدريس. كما سيتم تنظيم معرض مصاحب للملتقى يحتوي العديد من الأركان والفعاليات التي تسهم في زيادة الوعي ورسم التصور الواضح للطلبة عن السنة الأولى المشتركة