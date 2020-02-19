سفير المملكة لدى الأردن يزور الملحقية العسكرية السعودية في الأردن

محمد السعران(صدى):

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري بزيارة إلي مقر الملحقية العسكرية السعودية في الأردن.

وكان في استقباله الملحق العسكري السعودي في الأُردن العميد الركن / خالد بن ربيعان الربيعان ومنسوبي الملحقية .

واطّلع خلال الزيارة على سير العمل في الملحقية العسكرية ، واستمع إلى إيجاز قدمه الملحق العسكري السعودي عن الملحقية ومهامها وواجباتها .

وأشاد في كلمة له بما تقدمه الملحقية العسكرية من خدمات للمتدربين العسكريين والمدنيين والوفود العسكرية السعودية وبما تقدمه من جهود لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين ، وأبدى إعجابه بما شاهده من حسن تنظيم للعمل المتكامل التي تنم روح الفريق الواحد وبما حققته وتحققه من إنجازات .

وناقش السفير مع منسوبي الملحقية الأمور التي تهمهم وأكّد حرصه واهتمامه بكل ما من شأنه تذليل العقبات التي قد تواجههم.

وفي ختام الزيارة سجل السفير السديري كلمة في سجل الزيارات أثنى فيها على الجهود المبذولة ، بعد ذلك قُدمت له هدية تذكارية بهذه المناسبة.