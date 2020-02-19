  • الأربعاء 19

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. عصائر تعزز الصحة وتدر الحليب خلال فترة الرضاعة

عصائر تعزز الصحة وتدر الحليب خلال فترة الرضاعة

عصائر تعزز الصحة وتدر الحليب خلال فترة الرضاعة
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني بعض الأمهات من مشكلة نقص حليب الرضاعة ، مما يضطرهن إلى اللجوء للحليب الصناعي وحرمان أطفالهن من فوائد الرضاعة الطبيعية .

وكشف خبراء التغذية عن عصائر مدرة لحليب الرضاعة ، فضلاً عن فوائدها الصحية لكل من الأم والطفل ، وهي كالتالي :

1- عصير البرتقال : فقد أكد العلماء أن كوب واحد من عصير البرتقال على الإفطار يمد الأم بالطاقة اللازمة ويحفز غدد الثدي لإفراز الحليب .

2- عصير الفراولة بالشوفان : خاصةً إذا أضفتي إليه العسل الأبيض مع مزجه مباشرةً في الخلاط الكهربائي ستحصلين على وجبة غذائية متكاملة لكي ولطفلك .

3- عصير الموز : وينصح به الأطباء بإستمرار خلال فترة الرضاعة ، لما يتميز به من فوائد مذهلة ، تعزز صحة الأم المرضعة .


2 تعليقان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *