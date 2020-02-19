عصائر تعزز الصحة وتدر الحليب خلال فترة الرضاعة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني بعض الأمهات من مشكلة نقص حليب الرضاعة ، مما يضطرهن إلى اللجوء للحليب الصناعي وحرمان أطفالهن من فوائد الرضاعة الطبيعية .

وكشف خبراء التغذية عن عصائر مدرة لحليب الرضاعة ، فضلاً عن فوائدها الصحية لكل من الأم والطفل ، وهي كالتالي :

1- عصير البرتقال : فقد أكد العلماء أن كوب واحد من عصير البرتقال على الإفطار يمد الأم بالطاقة اللازمة ويحفز غدد الثدي لإفراز الحليب .

2- عصير الفراولة بالشوفان : خاصةً إذا أضفتي إليه العسل الأبيض مع مزجه مباشرةً في الخلاط الكهربائي ستحصلين على وجبة غذائية متكاملة لكي ولطفلك .

3- عصير الموز : وينصح به الأطباء بإستمرار خلال فترة الرضاعة ، لما يتميز به من فوائد مذهلة ، تعزز صحة الأم المرضعة .