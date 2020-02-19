تحديد موعد النطق بالحكم على المتهمين في قضية سب وقذف وسيم يوسف

أبوظبي(صدى):

أجلت محكمة جنح أبوظبي النطق بالحكم على ٥ متهمين، في قضايا سب وقذف وسيم يوسف، خطيب جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول، إلى 3 مارس المقبل.

وأنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم، معتبرين أن ما نشروه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حرية رأي، بدافع حبهم وغيرتهم على دينهم ووطنهم، حيث أن تعليقاتهم حول أفكاره وليس لشخصه.

وكان وسيم يوسف تقدم بدعاوى ضد 163 حسابًا على تويتر لإحالة أصحابها للنيابة العامة، بسبب تغريدات اعتبرها هجوما عليه بعد حديثه عن صحيح البخاري.