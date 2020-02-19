وزارة العمل تطلق خدمة إدارة مواقع المنشأة إلكترونيا

الرياض(صدى):

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة “إدارة مواقع المنشأة”، وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة.

وتتيح هذه الخدمة لجميع المنشآت إدارة المواقع وبياناتها عن طريق الربط الإلكتروني مع رخص البلدية، مما يسهل على صاحب المنشأة تعريف جميع المواقع والفروع، وتحديث مواقعها الجغرافية، وتحديد العاملين في كل فرع، وتغني هذه الخدمة عن مراجعة مكاتب العمل لفتح فروع في نفس المنطقة.

كما ستمكن هذه الخدمة أصحاب المنشآت من توزيع القوى العاملة بين الفروع ونقلهم بشكل إلكتروني.

ودعت الوزارة المنشآت كافة إلى المبادرة في تحديث بياناتهم عن طريق الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للمنشأة في موقع الوزارة، والاطلاع على دليل المستخدم المتوفر في الموقع.