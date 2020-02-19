التأمين ضد العيوب الخفية شرط ضروري لتراخيص بناء المستودعات

الرياض(صدى):

أصبح شراء وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية، من الشروط الأساسية على المالك لأخذ الموافقة لتنفيذ أعمال بناء المستودعات، التي تغطي بدورها العيوب التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها.

وأكد مختصون، أن تطبيق هذه الوثيقة الجديدة سيرفع من مستوى الوعي بأهمية التأمين كما سيزيد من حرص شركات الإنشاءات على ضمان جودة التنفيذ، من خلال الاستعانة بالكوادر الهندسية والاستشارية المؤهلة.

وكان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف، الدكتور خالد بن محمد الجماز، ومساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامة اللواء خالد بن عبدالكريم العودة، قد وقعا الأحد الماضي، على محضر آلية إصدار تراخيص البناء للمستودعات بمدينة الرياض ” المرحلة الأولى ” .