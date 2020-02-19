حساب المواطن يوضح كيفية تقديم اعتراض في حال «عدم الأهلية»

الرياض(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، كيفية تقديم اعتراض في حال عدم الأهلية، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

ووجه مستفيد سؤالًا إلى حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عبر موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث قال: ” كيف أرفع اعتراض على سجل الأهلية لم أجد خانة تقديم اعتراض؟؟ استخدمت الآيباد للتصفح ” .

وأوضح حساب المواطن: ” في حال كنت غير مؤهل يمكنك مراجعة حسابك في البوابة الإلكترونية ومعرفة سبب عدم الأهلية عن طريق أيقونة ( دراسة الأهلية ) وتحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية وتقديم اعتراض، و يلزمك الضغط على أيقونة (إعادة تقديم الطلب) في حال تم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر ” .

وأضاف: ” ‏‎ولخدمتك بشكل أفضل يمكنك التواصل معنا على رقم الاتصال الموحد 19912 أو عبر خدمة صوتك مسموع واختيار نوع الطلب المناسب لمشكلتك من خلال الرابط من هنــــــــــا ” .