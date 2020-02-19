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«العربية للعود» تعلن عن 45 وظيفة شاغرة

«العربية للعود» تعلن عن 45 وظيفة شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة العربية للعود باب التقديم على 45 وظيفة شاغرة (للرجال) ، من حملة الثانوية العامة وما فوقها ، وذلك للعمل في فروع الشركة في الرياض وجدة من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات) ، وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي :

1 – وظيفة بائع – الرياض (25 وظيفة )
2 – وظيفة بائع – جدة (20 وظيفة ).
الشروط:

1 – أن يكون المتقدم من المواطنين .
2 – شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3 – لا يشترط توفر خبرة أو بخبرة لاتزيد عن سنة.

ويمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابطين التاليين :
وظيفة بائع – الرياض هنـــــــــــا
وظيفة بائع – جدة هنـــــــــــا


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 848 ] نشر منذ 26 دقيقة

وكم الراتب؟؟
وكم وكيف الدوامات؟
وكم يوم اجازه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الله يخلف بس.
هل هاذي الوظيفه تفتح بيت؟؟؟؟

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