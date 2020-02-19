«العربية للعود» تعلن عن 45 وظيفة شاغرة
فتحت شركة العربية للعود باب التقديم على 45 وظيفة شاغرة (للرجال) ، من حملة الثانوية العامة وما فوقها ، وذلك للعمل في فروع الشركة في الرياض وجدة من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات) ، وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي :
1 – وظيفة بائع – الرياض (25 وظيفة )
2 – وظيفة بائع – جدة (20 وظيفة ).
الشروط:
1 – أن يكون المتقدم من المواطنين .
2 – شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3 – لا يشترط توفر خبرة أو بخبرة لاتزيد عن سنة.
ويمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابطين التاليين :
وظيفة بائع – الرياض هنـــــــــــا
وظيفة بائع – جدة هنـــــــــــا
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46382 ] نشر منذ 50 دقيقة
بالتوفيق
.[ عدد التعليقات: 848 ] نشر منذ 26 دقيقة
وكم الراتب؟؟
وكم وكيف الدوامات؟
وكم يوم اجازه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الله يخلف بس.
هل هاذي الوظيفه تفتح بيت؟؟؟؟