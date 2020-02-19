«العربية للعود» تعلن عن 45 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة العربية للعود باب التقديم على 45 وظيفة شاغرة (للرجال) ، من حملة الثانوية العامة وما فوقها ، وذلك للعمل في فروع الشركة في الرياض وجدة من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات) ، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي :

1 – وظيفة بائع – الرياض (25 وظيفة )

2 – وظيفة بائع – جدة (20 وظيفة ).

الشروط:

1 – أن يكون المتقدم من المواطنين .

2 – شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3 – لا يشترط توفر خبرة أو بخبرة لاتزيد عن سنة.

ويمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابطين التاليين :

وظيفة بائع – الرياض هنـــــــــــا

وظيفة بائع – جدة هنـــــــــــا