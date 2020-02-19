ريال مدريد يفضل «نيمار» و«مبابي» على «بوجبا»

وكالات(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن اعتزام ريال مدريد التفاوض لضم أحد قطبي باريس سان جيرمان ” نيمار أو كيليان مبابي ” ، خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

وأكدت إن إدارة النادي الملكي تفضل اللاعبين على نجم مانشستر يونايتد ، الفرنسي بول بوجبا ، وأنها رصدت مبالغ طائلة لضم واحد منهما بالتنافس مع الغريم التقليدي برشلون الذي يدخل سوق الإنتقالات بقوة .

وكان نيمار الصيف المقبل على وشك الإنضمام لببرشلونة ، بينما كان “مبابي” اللاعب المفضل لـ”زيدان ” وهو الأمر الذي سيجعل التنافس يشتعل مع بداية الموسم الجديد .