النفط يرتفع وسط آمال بأثر اقتصادي محدود

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وزاد خام برنت للجلسة السابعة على التوالي وسط تفاؤل واسع النطاق في ظل تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين لليوم الثاني ومخاوف بشأن المعروض بعد تحرك الولايات المتحدة لخفض إمدادات الخام الفنزويلي للسوق أكثر.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 51 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 58.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش.

بينما زاد الخام الأمريكي 55 سنتا ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 52.60 دولار للبرميل.