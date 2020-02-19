«بوينج» تواجه مشكلة مفاجئة في طراز «737 ماكس»

واشنطن(صدى):

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية العملاقة بوينج، اكتشاف مواد غريبة في خزانات الوقود لبعض الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس أثناء أعمال الصيانة لهذه الطائرات.

وفي الوقت الذي كانت الشركة تحاول فيه الحصول على تراخيص إعادة تشغيل الطراز الأكثر مبيعا بين طائراتها، اضطرت لفتح تحقيق داخلي واتخاذ إجراءات تصحيح في منظومة الإنتاج على الفور.

وتتوقع بوينج رغم هذه المشكلة، الحصول على موافقات سلطات الطيران على استئناف تشغيل هذا الطراز والسماح بتحليقه مرة أخرى بحلول منتصف العام الحالي.