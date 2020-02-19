أبرز التعديلات على «جواز السفر»

الرياض(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، عن أبرز التعديلات على نظام الجواز السعودي بعد وصول إفادة من مركز المعلومات الوطني بترقيتها.

وشملت التعديلات: حذف شرط وجود الهوية الوطنية للابناء الراغبين في إصدار جواز السفر، لمن يبلغ من العمر 15 عام؛ فضلًا عن تعديلات إجراء تصاريح السفر بإلغاء إمكانية إصدار تصريح سفر للأنثى التي يبلغ عمرها أكبر من 21 عام، والمتزوجة التي بلغ عمرها 18 عام.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إظهار حالة الموافقة للأم والأب عند إصدار أو تجديد الجواز أو إلغاء الجواز السعودي، وعند إصدار أو تعديل تصريح السفر للأولاد ممن تبلغ أعمارهم أقل من 18 عام.