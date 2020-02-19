لجنة التوطين ترصد 40 وافدًا يعملون بمحلات المستلزمات الرجالية بنجران

نجران(صدى):

نفذت لجنة توطين الوظائف بنجران، أمس، زيارات ميدانية على محلات المستلزمات الرجالية والرياضية بمدينة نجران، لمتابعة تطبيق قرار توطين النشاط.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة ٥٨ محلاً للمستلزمات الرجالية والرياضية، وحصرت بها ٩٥موظفاً سعودياً، فيما رصدت 40 وافداً يعملون بالنشاط، كما حصرت 10 فرص وظيفيه جاري تجهيزها لشغلها بالموظفين السعوديين.