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بالفيديو.. شاب يطلق زوجته ثم يقتلها بسبب «الحب الجنوني»

بالفيديو.. شاب يطلق زوجته ثم يقتلها بسبب «الحب الجنوني»
بانكوك(صدى):

وثقت كاميرات المراقبة جريمة مروعة لشاب تايلاندي يمطر طليقته بوابل من الرصاص بسبب غيرته عليها وحبه المرضي لها .

وأظهر الفيديو القاتل وهو يقتحم عيادة طيب أسنان في العاصمة التايلاندية “بانكوك ” التي تعمل بها زوجته موظفة استقبال ،لتطلق صرخة مدوية بمجرد رؤيته والغضب ينفجر من وجهه والسلاح في يده .

وعلى الفور أطلق “المجنون” الرصاص حتى سقطت جثة هامدة ثم اقترب على بعد متر ليفرغ خزينة المسدس في قلبها حتى تأكد من الوفاه ، فيما أصاب زميلتها برصاصة في يدها ، وفر هارباً .

ولا تزال الشرطة التايلانية تبحث عنه ، وسط حالة من الهلع بين رواد المول التجاري ، بينما أشارت التحقيقات الأولية أن “الحب والغيرة المرضية وراء قيام الرجل بقتل طليقته ” .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 93909 ] نشر منذ 38 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

,, قطعوه ارباً إربا …

[ عدد التعليقات: 1611 ] نشر منذ 32 دقيقة

ومن الحب ما قتل

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