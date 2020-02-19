بالفيديو.. شاب يطلق زوجته ثم يقتلها بسبب «الحب الجنوني»

بانكوك(صدى):

وثقت كاميرات المراقبة جريمة مروعة لشاب تايلاندي يمطر طليقته بوابل من الرصاص بسبب غيرته عليها وحبه المرضي لها .

وأظهر الفيديو القاتل وهو يقتحم عيادة طيب أسنان في العاصمة التايلاندية “بانكوك ” التي تعمل بها زوجته موظفة استقبال ،لتطلق صرخة مدوية بمجرد رؤيته والغضب ينفجر من وجهه والسلاح في يده .

وعلى الفور أطلق “المجنون” الرصاص حتى سقطت جثة هامدة ثم اقترب على بعد متر ليفرغ خزينة المسدس في قلبها حتى تأكد من الوفاه ، فيما أصاب زميلتها برصاصة في يدها ، وفر هارباً .

ولا تزال الشرطة التايلانية تبحث عنه ، وسط حالة من الهلع بين رواد المول التجاري ، بينما أشارت التحقيقات الأولية أن “الحب والغيرة المرضية وراء قيام الرجل بقتل طليقته ” .