بالفيديو.. شاب يطلق زوجته ثم يقتلها بسبب «الحب الجنوني»
وثقت كاميرات المراقبة جريمة مروعة لشاب تايلاندي يمطر طليقته بوابل من الرصاص بسبب غيرته عليها وحبه المرضي لها .
وأظهر الفيديو القاتل وهو يقتحم عيادة طيب أسنان في العاصمة التايلاندية “بانكوك ” التي تعمل بها زوجته موظفة استقبال ،لتطلق صرخة مدوية بمجرد رؤيته والغضب ينفجر من وجهه والسلاح في يده .
وعلى الفور أطلق “المجنون” الرصاص حتى سقطت جثة هامدة ثم اقترب على بعد متر ليفرغ خزينة المسدس في قلبها حتى تأكد من الوفاه ، فيما أصاب زميلتها برصاصة في يدها ، وفر هارباً .
ولا تزال الشرطة التايلانية تبحث عنه ، وسط حالة من الهلع بين رواد المول التجاري ، بينما أشارت التحقيقات الأولية أن “الحب والغيرة المرضية وراء قيام الرجل بقتل طليقته ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93909 ] نشر منذ 38 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, قطعوه ارباً إربا …
fares[ عدد التعليقات: 1611 ] نشر منذ 32 دقيقة
ومن الحب ما قتل
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46360 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله لايبلانا ولا يبلابنا