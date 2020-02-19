119 شركة مدينة ومتعثرة تعاود نشاطها بفضل نظام الإفلاس

الرياض(صدى):

أنقذت إجراءات نظام الإفلاس 119 شركة ومؤسسة عاملة في السوق السعودية وستة أفراد، لتمكين المدين المفلس أو المتعثر أو المتوقع معاناته اضطراب أوضاعه المالية.

وتمثل نوع المدين الذين فتحت إجراءات الإفلاس بحقهم، في 71 شركة و48 مؤسسة وستة أفراد، واحتلت الرياض أكبر دوائر الإفلاس التي فتحت بحقهم إجراءات النظام بـ58 إجراء.

وتمثلت الإجراءات في مدينة جدة بـ46، والدمام 19، ومكة المكرمة وبريدة إجراء واحد فقط لكل منهما.

وتعمل إجراءات الإفلاس على تحسين أوضاع المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني اضطراب أوضاعه المالية، لتمكينه من معاودة نشاطه، وتعظيم قيمة أصول التفليسة.