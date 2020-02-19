ماجد الغيث يحصل على ماجستير إدارة المشاريع من جامعة اريزونا

محمد السعران(صدى):

حصل المهندس ماجد الغيث على درجة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة اريزونا بامريكا(PMP)، حيث تعد الجامعة إحدى أبرز الجامعات العريقة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.

والمهندس ماجد يعد أحد الكفاءات الوطنية القيادية، حيث يمتلك خبرات عريضة وثرية في المجال الهندسي وإدارة الشركات الهندسية والفنية المتخصصة، وهو رئيس مجلس إدارة شركة الغيث للتكييف والطاقة، عضو مجلس إدارة أكون، أصول للتطوير.

الجدير بالذكر شركة الغيث للتكييف، هي إحدى شركات مجموعة ماجد موسى الغيث القابضة والتي تعد واحدة من أهم وأميز الشركات الفعالة في مجال تركيب وتمديد التكييف، على مستوى المملكة والخليج.