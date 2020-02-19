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بالفيديو.. أول تعليق من «صابر الرباعي» على قتل زوج «نانسي عجرم»

بالفيديو.. أول تعليق من «صابر الرباعي» على قتل زوج «نانسي عجرم»
أميرة خالد(صدى):

أعرب المطرب صابر الرباعي عن رأيه في رد عل الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم ، والمتهم في قتل الشاب السوري في القضية المعروفة إعلامياً .

وقال “الرباعي ” في لقاء تليفزيوني معه ، أنه إذا كان في نفس موقفه سيدافع عن عائلته ولكنه لن يقدم على القتل إلا إذا كان مضطر كأن يبادره الطرف الآخر بذلك ويكون الموقف خطر ويستدعي ذلك ، مؤكداً أن لديه الكثير من القيود حول هذا التصرف .

وتحقق النيابة العامة اللبنانية في واقعة مقتل الشاب السوري الذي قيل أنه اقتحم منزل نانسي عجرم للسرقة ، وقتله زوجها ، وتم منع المتهم الدكتور فادي الهاشم وزوجته “عجرم ” من السفر.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1605 ] نشر منذ 5 دقائق

شوية ايام وينقفل الموضوع

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