بالفيديو.. «بنت الجيران» على طريقة هشام الجخ

القاهرة(صدى):

قدم شاب يدعى معاذ ياسين، أغنية المهرجانات بنت الجيران، لحسن شاكوش وعمر كمال، على طريقة الشاعر المصري هشام الجخ.

وانتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سريع محققا آلاف المشاهدات في أقل من ٢٤ ساعة، وسط إعجاب عدد كبير من المتابعين.

يذكر أن أغنية بنت الجيران، حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، بطريقة جديدة وعلى طريق الشاعر هشام الجخ، نالت إعجاب متابعيه عبر فيس بوك.

وحقق مهرجان بنت الجيران الأصلي مشاهدات مرتفعة تخطت الـ١٠١ مليون مشاهدة، إلا أن المطربين عمرو كمال وحسن شاكوش، يتعرضان حاليا لقرار منع من الغناء في قائمة تضم عدد كبير من مطربي المهرجانات بينهم محمد رمضان.