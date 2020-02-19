«النصر» يمحي شعاره بأمر الإتحاد الآسيوي !
أثار ظهور قمصان لاعبي النصر خلال مواجهة العين الإماراتي أمس الثلاثاء الجدل بسبب إخفاء أحد شعارات النادي .
وأكدت مصاد أن نادي النصر اضطر لإخفاء الشعر وطمسه بناءً على طلب الإتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل بدء المباراه بإعتباره شعار غير رسمي .
وأشارت تلك الشعارات مسموح بها في الإتحادات الأهلية وإدارات الأندية ، بينما لا يسمح بها الإتحاد الآسيوي ، فيما لم يتم الكشف عن الشعار الذي تمت إزالته .
زائر[ عدد التعليقات: 3878 ] نشر منذ 11 دقيقة
وش تسوي لهم اغبياء كانو حاطين شعار كاس الدوري ههههههههههه
وتقولون عالمي وهو ما يفهم شي