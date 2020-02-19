صفاء سلطان توضح حقيقة معاناتها من مرض خطير

أميرة خالد(صدى):

أوضحت الفنانة الأردنية صفاء سلطان حقيقة معاناتها من مرض خطير؛ حيث نفت هذا الأمر جملةً وتفصيلًا مؤكدة أنه مجرد شائعة ليس لها أي أساس من الصحة.

وقالت صفاء سلطان، أن انسحابها من مسلسل “سوق الحرير” لم يتم بسبب وعكة صحية ألمت بها بحسب ما ذكرت جهات الشركة المنتجة، لافتة إلى أن التحدث عن هذا الأمر أزعجها كثيراً.

وعلى جانب آخر، كشفت سلطان أن الفنان ياسر العظمة اتصل بها لدعوتها للمشاركة في حلقات مسلسل “مرايا”، بينما التصوير سيبدأ في شهر يونيو المقبل -2020 معتبرة أن العظمة هو صانع النجوم.