مي كساب تنفي انفصالها عن أوكا بـ«قبلة»

القاهرة(صدى):

نفت الفنانة المصرية مي كساب، شائعة طلاقها من زوجها مطرب المهرجانات أوكا؛ حيث بدأت في وصلة غزل به مؤكدة على حبها الشديد له وعمق العلاقة بينهما.

ونشرت مي كساب، عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، صورة لها برفقة زوجها وهو يقبلها؛ معلقة عليها: ” بحبك حب كبير يا أغلى حاجة حصلت فى عمرى كله، وعمرى كله قليل عليك، ربنا يسعدك ويحفظك وينصرك ويحققلك كل اللى بتتمناه ” .

وتابعت: ” أوكا واحد بس يا جنرال يا حبييى يا موهوب يا صادق، ربنا يخليك لينا ولكل الناس اللى بتحبك “؛ كما كانت مؤخرا قد نفت شائعات انفصالها عن المطرب أوكا، بعد طرحها أغنية “سنجل فى عيد الحب”، بمناسبة عيد الحب، عبر قناتها على موقع يوتيوب، من كلمات على ومزاج ألحان وتوزيع أوكا.