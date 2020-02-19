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«الشورى» يرفض توصية تطالب بتكافؤ الفرص عند تعيين القضاه

«الشورى» يرفض توصية تطالب بتكافؤ الفرص عند تعيين القضاه
الرياض(صدى):

رفض مجلس الشورى توصية تطالب بعدم التمييز في تعيين القضاه وتكافؤ الفرص ، من خلال التنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء مع وزارة العدل لمراجعة قواعد تعيين القضاه .

وأرجعت اللجنة رفضها إلى أن تكافؤ الفرص متحقق بالفعل وأن التسيق بين الجهتين مُفعًل من خلال تعدد اختيار القضاه من الجامعات والكليات الشرعية في جميع مناطق المملكة .

كما أكدت لجنة الشورى أن الترشيح للتعييين يكون من خلال المعهد العالي للقضاء وكليات الشريعة ومعهدالإدارة العامة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء وتتم المفاضلة وفقاً للجدارة .

بينما كانت مبررات توصية عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل ، تتمثل في عدم الإعلان عن الوظائف القضائية الشاغرة ، واقتصار الترشيح لها على بعض الجهات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ، مشيراً إلى أن هناك نقص في عدد القضاه يستوجب الإعلان عن الوظائف لتوفير عدد أكبر للمرشحين دون تمييز .


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