أزمة قلبية تداهم فتاة داخل مدرسة لتعليم القيادة بالدمام

نايف السالم(صدى):

توفت فتاة، أمس الثلاثاء، داخل مدرسة لتعليم القيادة بالدمام، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وتبين أن الفتاة كانت تعاني من مشاكل في القلب، وتعرضت لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تقديمها امتحان الحصول على رخصة قيادة السيارة.

وحاول المسعفون إنقاذ الفتاة لكن دون جدوى.