أزمة قلبية تداهم فتاة داخل مدرسة لتعليم القيادة بالدمام
توفت فتاة، أمس الثلاثاء، داخل مدرسة لتعليم القيادة بالدمام، إثر أزمة قلبية مفاجئة.
وتبين أن الفتاة كانت تعاني من مشاكل في القلب، وتعرضت لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تقديمها امتحان الحصول على رخصة قيادة السيارة.
وحاول المسعفون إنقاذ الفتاة لكن دون جدوى.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 54488 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله يرحمها
والله أنا أحس بألم في قلبي له يومين
مدري ش السالفة
بس الي أعرفه أن لي شهرين وأنا حزين ومخفي أمور آلمتني بحياتي
وأتوقع أنها السبب😐
سوالف عجب[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله يرحمها ويثبتها عند السؤال في القبر