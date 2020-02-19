الكشف عن سبب ارتفاع أسعار الهيل في الأسواق

عادل الحربي(صدى):

على خلفية ارتفاع أسعار الهيل التي أثارت تذمر المستهلكين، كشف أحد وكلاء الهيل في المملكة، عن السبب الحقيقي وراء تلك القفزة الملحوظة في الأسعار.

وأوضح الوكيل سالم بن محفوظ خلال برنامج الراصد، أن السبب في ارتفاع الأسعار هو زيادة الاستهلاك، ونقص المحصول.

وأشار إلى أنه في السابق كان مصدر الهيل دولتي الهند وغواتيمالا، لكن الآن أصبح هناك مصدرا واحدا فقط وهي دولة غواتيمالا.

ولفت إلى أن الهيل الهندي تم منعه من قبل هيئة الغذاء والدواء، لاحتوائه على نسبة عالية من المبيد.

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