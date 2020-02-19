إيراني يدعو لإحراق رجال الدين بعد استبعاده من الانتخابات

طهران(صدى):

هاجم سياسي إيراني، رجال الدين، بعد رفض ترشحه للانتخابات البرلمانية، مساء أمس الثلاثاء.

ودعا السياسي ويدعى برات علي محمدي فر، إلى إحراق رجال الدين الذين يدعمون اختيار المرشحين الأصوليين المتشددين في محافظة كرمنشاه غرب إيران.

وقال محمدي خلال تجمع انتخابي بمقاطعة سنقر التابعة لمحافظة كرمنشاه: يجب أن ينزل أبناء هذه المقاطعة للشوارع ويمنعوا أصحاب العمائم القادمين من قم (معقل رجال الدين) للتبليغ وحث الناس على انتخاب الأصوليين.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية الإيرانية، ستجرى يوم الجمعة القادم، وسيحق لنحو 58 مليون ناخب بالمشاركة لاختيار 290 نائبًا.