الفنانة بلقيس تتكفل بالعلاج النفسي للطفلة المعنفة على يد خادمة

أميرة خالد(صدى):

أعربت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عن حزنها الشديد، لما تعرضت له طفلة من التعذيب والضرب المبرح على يد خادمة، في مقطع فيديو تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية.

وطالبت بلقيس، من لديه أي معلومات عن الطفلة وأسرتها، بأن يبلغها، لأنها تريد عرضها على الطبيب النفسي.

وقالت فتحي: رجاء اللي يعرف يوصلني بالبنت واهلها للضرورة جزاكم الله خير، أريد أن أعرضها على الطب النفسي واتكفل بهذا الأمر بنفسي.

وأثار مقطع فيديو متداول، وثقته خادمة تجردت من الإنسانية، غضبا عارمًا بين متداوليه، حيث ظهرت الخادمة وهي تعتدي بالضرب على الطفلة الصغيرة وتسحلها بالمنزل، مستغلة غياب أسرتها.

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