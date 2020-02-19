الأسطورة رود خوليت: محمد صلاح «غشاش»
وصف النجم الهولندي السابق، رود خوليت، اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي بأنه «غشاش».
وفي تحليله لمباراة لفربول وأتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، قال خوليت: الوحيد الذي يشتغل أقل ويغش أحيانا هو محمد صلاح.
وأكد مهاجم ميلان وتشيلسي السابق أن صلاح الوحيد الذي بإمكانه أن يغش قليلا، قائلا: تلاحظون أنه يتراجع بعض الشيء لكنه يغش وكأنه يقول سأقوم بمهاجمتك لكنه لا يفعل ذلك.
يذكر أن أتلتيكو مدريد الإسباني حقق فوزا صعبا على ضيفه ليفربول الإنجليزي 1-0 في المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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