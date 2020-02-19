الأسطورة رود خوليت: محمد صلاح «غشاش»

طلال الغامدي(صدى):

وصف النجم الهولندي السابق، رود خوليت، اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي بأنه «غشاش».

وفي تحليله لمباراة لفربول وأتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، قال خوليت: الوحيد الذي يشتغل أقل ويغش أحيانا هو محمد صلاح.

وأكد مهاجم ميلان وتشيلسي السابق أن صلاح الوحيد الذي بإمكانه أن يغش قليلا، قائلا: تلاحظون أنه يتراجع بعض الشيء لكنه يغش وكأنه يقول سأقوم بمهاجمتك لكنه لا يفعل ذلك.

يذكر أن أتلتيكو مدريد الإسباني حقق فوزا صعبا على ضيفه ليفربول الإنجليزي 1-0 في المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.