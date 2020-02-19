مئات آلاف الدولارات من أجل التقاط صور لزعيم كوريا الشمالية مع حصان

وكالات(صدى):

رغم الضائقة المالية التي تمر بها كوريا الشمالية، والعقوبات الدولية المفروضة بسبب برنامجها النووي، ينفق الزعيم كيم جونج أون، مئات آلاف الدولارات، في سبيل التقاط صور له وهو يمتطي حصانا أبيض وسط الثلوج.

وكشفت تقارير أن كوريا الشمالية أنفقت نحو 600 ألف دولار لاستيراد جياد من روسيا في السنوات العشر الماضية.

وأنفق كيم 75.509 ألف دولار العام الماضي فقط على 12 حصانا أصيلا، اشتراهم من روسيا.

وأنفقت كوريا الشمالية، وفقا لمصادر صحفية، مبلغ 584.302 ألف دولار لاستيراد 138 حصانا من روسيا بين 2010 و2019.

ويرتبط ظهور كيم مع هذه الأحصنة بقرارات سياسية كبرى.