أبو راشد: أقصى عقوبة لبيتروس على تصريحاته تجاه البلطان 40 ألف

نواف السالم(صدى):

أكد المستشار القانوني، خالد أبو راشد، أن أقصى عقوبة يمكن أن يتم بها معاقبة بيتروس، لاعب نادي النصر، بعد تصريحه تجاه خالد البلطان رئيس نادي الشباب، قد تصل إلى 40 ألف ريال.

وقال أبو راشد في تصريحاته تلفزيونية: تصريح بيتروس تجاه رئيس نادي الشباب، إذ اعتبر إساءة، ستصل عقوبته إلى 40 ألف ريال، ولكن بشكل عام فإن تصريح بيتروس لم تكن فيه إساءة أو اتهام، لأنه رد على رئيس نادي الشباب، لكن يمكن أن تكون هناك إساءة في حركة يده الأخيرة.

وأضاف: المدير التنفيذي في نادي الشباب وجه إساءة إلى كيان كامل، لأنه ذكر اسم نادي النصر في تصريحاته، ويعتبر إثارة للرأي العام ومسيء، ويمكن أن تكون العقوبة 100 ألف ريال، أو يصنف التصريح من المخالفات الجسيمة وتصل إلى إيقاف سنة مع 300 ألف ريال.

يذكر أن بيتروس، قد فتح النار على خالد البلطان في تصريحات له عقب انتهاء مباراة الشباب، قائلا: إنه يثرثر كثيرًا، لديه منصب كبير واسمه خالد صحيح؟ عليك احترام النصر، النصر بطل هذا المكان وأنت عليك الصمت حسنا.

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