طالبة تهدد أستاذها: إما أن تقيم علاقه معي أو أذبحك وأنتحر!

خالد الظفيري(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، أقدمت طالبة سورية في كلية التربية بالكويت، على تهديد أستاذها، بإرسال صورتها لها وهي تحمل سكينا، قائلة له: إما أن تقيم علاقه معي أو أذبحك وأنتحر.

واضطر الأستاذ الجامعي، إلى إبلاغ أدارة الكلية، خوفًا من تنفيذ الطالبة لتهديدها، والتي سارعت بدورها إلى إبلاغ الجهات الأمنية بتصرف الطالبة.

ومن جانبه رفض الأستاذ الجامعي، تسجيل قضية ضد الطالبة، بعدما علم أنه سيتم تفريغ جواله، للاطلاع على ما دار بينه وبين الطالبة، مكتفيًا باستدعاء ذوي الطالبة وتسليمها لهم.