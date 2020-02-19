بالفيديو..ملابسات وفاة مسن أثناء مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، وفاة رجل مسن أثناء مقابلة تلفزيونية، على الهواء مباشرة.

وأوضحت الوزارة، أن المتوفى تعرض صباح الثلاثاء إلى أزمة صحية حادة إثر قيام السلطات بإزالة أحد محاله التجارية، مما اضطره للذهاب إلى مستشفى اليرموك للكشف عن حالته الصحية وعند وصوله كانت إحدى القنوات الفضائية تنقل مباشرة الخدمات التي يقدمها المستشفى للمراجعين.

وأشارت إلى أن الرجل حاول نقل معاناته للمسؤولين عبر تلك القناة وبعد دقائق انهار وأصيب بنوبة مما أدى إلى وفاته في الحال.