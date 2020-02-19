بالفيديو..شاعرة عراقية تلفت الأنظار بطريف
لفت حضور الشاعرة العراقية شهد الشمري، الأنظار، خلال تواجدها بمهرجان الصقور، في طريف.
وانطلق مهرجان الصقور في نسخته السادسة في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، بتنظيم من إمارة المنطقة بمشاركة عدد من مالكي الصقور من داخل المملكة ودول الخليج .
يذكر أن الشمري دخلت عالم الشعر عام 2008، بدعم والدها كريم الشمري الذي أشرف على تعليمها ونمى موهبتها الشعرية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 23813 ] نشر منذ 15 دقيقة
لامرحبا بك
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2715 ] نشر منذ 15 دقيقة
نسيت ابو الشعر واهله وصرت ا ك ب ر 🐏☻🤡🤣