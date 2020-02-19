قطر تثير سخرية الشعب بعد إعلانها عن أول إصابة بـ«كورونا»

ماجد القزيز(صدى):

أثارت قطر سخرية واسعة بين الشعب القطري بعد الإعلان عن أول حالة مصابة بكورونا.

وتعمدت وكالة الأنباء القطرية الابتعاد عن ذكر اسم “فيروس كورونا” واستبدلته بمصطلح متلازمة الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة : “وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمواطن يبلغ من العمر 65 عاما ويعاني من عدة أمراض مزمنة، لافتة إلى أن المريض أدخل المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض”.

وشهدت تغريدة الوكالة عبر “تويتر” تفاعل كبير من قبل المتابعين؛ حيث امتزجت تعليقاتهم ما بين السخرية والغضب.

فقال أحد المتابعين: “اسمه كورونا.. مفيش داعي تخترعوا اسامي من عنديكم.. على كيفكم هي”، وقال أخر: “بكل سهوله وشفافيه قولوا كورونا”.

وأضاف أخر: “كارونا ..ليش اطولون الاسم وتلفون وادرون ع اشعب.. ترى الشعب مثقف”، وتابع أخر: متى صار كورونا متلازمة الشرق الاوسط”.

وذكر بعد المواطنين أن عدد الإصابات 3 ليس فقط حالة واحدة مثل ما أعلنت الوكالة القطرية.

تجدر الإشارة إلى أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية هي مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه أحد فيروسات كورونا (فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أو فيروس كورونا).