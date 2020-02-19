الكشف عن أسماء زعماء منظمات الجريمة والتهريب بالمهرة اليمنية

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر اليوم، عن أسماء مجموعة من زعماء منظمات الجريمة المنظمة والتهريب بمحافظة المهرة في الجمهورية اليمنية، الذين يمتهنون تهريب الأسلحة والمخدرات.

وقالت المصادر إن هذه الشخصيات من قيادات المنظمات التي تعمل في تهريب الأسلحة الإيرانية ومكوناتها وأجزائها هي شخصيات أضرت باليمن واليمنيين، وبقوات التحالف.

وأضافت أن مساهمة هذه الشخصيات في تهريب الأسلحة للميليشيا الحوثية تعد مشاركة بالأعمال الإجرامية والإرهابية.

وتضمنت أسماء عدد من قيادات المنظمات في المهرة، وهم: علي سالم الحريزي (كبير المهربين)، أبو بكر صالح بن شمس الجيلاني، عبود هبود قمصيت (مهرب سلاح ومخدرات)، أحمد محمد قحطان وبدر كلشات.