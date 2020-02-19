روسيا تعلق دخول الصينيين لأراضيها

وكالات(صدى):

أعلنت السلطات الروسية عن تعليق عبور المواطنين الصينيين الحدود الروسية اعتبارا من 20 فبراير، وذلك في إطار إجراءات منع انتشار فيروس ” كورونا ” على الأراضي الروسية.

وقال كز الروسي لمنع عدوى كورونا: ” اعتبارا من الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي الموافق للـ20 من فبراير 2020، نعلن تعليق مرور مواطني جمهورية الصين الشعبية عبر الحدود الروسية لغرض العمل والتعليم والسياحية “.

كما عليق قبول المستندات وإصدار الدعوات للمواطنين الصينيين إلى روسيا بقصد العمل، وتعليق منح التصاريح لتوظيف العمال الأجانب من الصين وتصاريح العمل للصينيين المقيمين خارج روسيا.