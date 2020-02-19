بالفيديو .. شاب يخدع زميلته ويقتلها بوحشية داخل شقتها

واشنطن(صدى):

كشفت الشرطة البريطانية ملابسات مقتل فتاة بطريقة وحشية داخل شقتها.

وأوضحت الشرطة أن كاميرات المراقبة سجلت اللحظات الأخيرة من حياة الفتاة، حيث اتضح أن شاب هو من قام بقتلها بتسديد 9 طعنات في جسدها.

وأضافت أن القاتل نجل ضابط سابق في الشرطة البريطانية، وكان زميل سابق للفتاة في الدراسة، مؤكدة أن الشاب خدع الفتاة، وادعى أنه في حالة سكر، ولا يقوى على العودة لمنزله من أجل النوم في شقتها.

وأشارت إلى أن الكاميرات وثقت لحظات دخول الشاب لشقة الفتاة، حيث قام باغتصابها وقتلها، مشيرة إلى أن الجاني حكم عليه بالسجن مدى الحياة.