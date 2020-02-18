هيئة الهلال الأحمر بالباحة تعقد الاجتماع السنوي للعام 2020

إبراهيم الزهراني(صدى):

بموافقة معالي رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة الاجتماع السنوي للعام 2020 حيث بدأ اول جلسات الاجتماع بالجلسة الاولى لمساعد المدير العام للشؤون الاسعافية

ومدير الموارد البشرية بالفرع مع مدراء التموين الطبي والقيادة الميدانية والعمليات والمراكز الاسعافية وذلك لخطة رفع جودة العمل الاسعافي الميداني واهداف الاداء الوظيفي 2020 وماتضمنه تقرير عن سير عمل العام الماضي ووضع خطط للعام الجديد

و أقيمت الجلسة الثانيه لكافة ادارات المنطقة برئاسة مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة الاستاذ خالد محمد الغامدي شكر فيها منسوبي المنطقة على ماتحقق للمنطقة من إنجازات على مستوى العمل الميداني والتدريب وماقدم من دعم الهيئة بافتتاح مراكز اسعافية وتقنيات حديثه و ذلك بحضور مدير عام الادارة المالية فهد النمر ومدير ادارة الموارد البشرية سعد راجح الشلعان بالمركز الرئيسي بالهيئة

وبعد ذلك نوقش جدول الاعمال على عديد من المواضيع وتقرير العام 2019 ووضع الحلول للعام 2020

وقد تم توقيع عقود اتفاقية نقل الحالات مع مجموعة من المراكز الصحية الخاصة بالمنطقة

وفي ختام الورشة تم تكريم المتقاعدين و تكريم المتميزين بناً على مؤشرات الاداء من المراكز الاسعافية ( مركز اسعاف بلجرشي -مركز اسعاف قلوة مركز اسعاف الباحة 2).

وشكر المراكز الاسعافية بالمنطقة على ماتقدمه من خدمات اسعافية وتوعوية وتدريبيه

و تكريم الادارات المتميزه لعام 2019 كل من ادارة التطوع والاتصال المؤسسي التموين الطبي والمستودعات النقل والخدمات المسانده وتكريم الموظفين المتميزين من موظفي الفرع.

صرح بذلك المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني.