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بالفيديو .. تهاني المجحد: التدليل الزائد والعنف من أسباب انتشار التنمر

بالفيديو .. تهاني المجحد: التدليل الزائد والعنف من أسباب انتشار التنمر
علي القحطاني(صدى):

عددت تهاني المجحد، مدير خط مساعد الطفل في برنامج الأمان الأسرى، عدة أسباب تؤدى إلى التنمر عند الطفل.

وقالت، في تصريحات لها، أن الأهمال الأسري وانشغال الأباء والأمهات بأعمالهم عن أطفالهم، يجعلهم يلجأون إلى ممارسة التنمر داخل المدرسة كوسيلة للفت الانتباه إليهم.

وأكدت أن العنف والتدليل الزائد والتربية الخاطئة من الأسرة تعد أيضا من أهم أسباب التنمر عند الطفل.

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 23779 ] نشر منذ 11 دقيقة

يا الله تصلح لنا الذرية

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