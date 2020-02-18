صحة جازان تنفذ برنامج تدريبي عن استخدام وسائل الحماية الشخصية للعاملين

محمد السعران(صدى):

نفذت إدارة مكافحة العدوى بصحة جازان وبالتعاون مع إدراة الالتزام برنامج تدريبي عن كيفية الاستخدام الأمثل لجهاز جهاز تنقية الهواء الملتحين PAPR و كيفية عمل اختبار ملائمة نفاذية الكمامة عالية الفلترة N95 اليوم الثلاثاء الموافق 24/6/1441

حيث افتتحت ورشة العمل من قبل د. أحمد القاسمي نائب مدير إدراة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بجازان الذي بدوره رحب بجميع الحضور و حث الجميع على الحرص و اخذ جميع المعلومات المتعلقة بالجهاز من تعليمات من قبل مدرب البرنامج الدكتور سامي مندوب شركة 3M..

و مع نهاية البرنامج أوضح نائب مدير إدراة مكافحة العدوى الدكتور أحمد القاسمي بأن صحة العاملين أولوية قصوى لدى القيادة لذلك حرصة صحة جازان لتوفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة العدوى في جميع المنشات الصحية و مشجعا جميع أفراد اقسام مكافحة العدوى بنقل المعلومات وكيفية استخدام المستلزمات بشكل الصحيح لجميع الزملاء العاملين الصحيين ..

و قد أوضحت منسقة التدريب بالإدارة الأستاذة/حضيه خافي بأن البرنامج امتداد لبرامج تدريبية سابقا من أجل رفع كفاءة العاملين في استخدام الأمثل لوسائل الحماية الشخصية.