تماس كهربائي وراء حريق شقة بحي الرصراص(صور)

محمد بن طحيطح(صدى):

باشر مدني خميس مشيط اليوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٦/٢٤هـ في تمام الساعة (٢٠:٥٨) بلاغاً عن حريق في منزل بحي الرصراص وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة وبالوصول وجد بأن الحادث عبارة عن حريق في شقة تقع بالدور الأرضي منحصراً بغرفة مساحتها حوالي ( ٤*٤ )م٢ تم التعامل مع الحالة وإخماد الحريق من قبل الفرق والقيام بعمليات البحث والتفتيش والتهوية بإستخدام المعدات الفنية اللازمة ، ولم تكن هناك أي إصابات أو وفيات ولله الحمد .

ويعود سبب الحريق من خلال المعاينة والتحقيق الأولي إلى تماس كهربائي في أحد الأفياش .