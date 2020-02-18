المتورط في تحطيم صرافات جازان «مُعتل نفسيا»

جازان(صدى):

قالت مصادر محلية، إن المتورط في تحطيم الصرافات الآلية في محافظة الدرب معتل نفسيا.

وأوضحت المصادر أن المتورط تتكرر عليه الاضطرابات في قريته؛ وكانت الشرطة ألقت عليه القبض اليوم الثلاثاء؛ بتهمة تحطيم شاشات صرافات في المحافظة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الممتلكات أسفرت – بفضل من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على متهم مواطن في العقد الثالث من العمر وذلك بعد توفر الأدلة على قيامه بتكسير شاشات الصرافات الآلية لعددٍ من البنوك في محافظة الدرب.