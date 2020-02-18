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  • نشر : منذ 20 دقيقة
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  • حوادث

المتورط في تحطيم صرافات جازان «مُعتل نفسيا»

المتورط في تحطيم صرافات جازان «مُعتل نفسيا»
جازان(صدى):

قالت مصادر محلية، إن المتورط في تحطيم الصرافات الآلية في محافظة الدرب معتل نفسيا.

وأوضحت المصادر أن المتورط تتكرر عليه الاضطرابات في قريته؛ وكانت الشرطة ألقت عليه القبض اليوم الثلاثاء؛ بتهمة تحطيم شاشات صرافات في المحافظة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الممتلكات أسفرت – بفضل من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على متهم مواطن في العقد الثالث من العمر وذلك بعد توفر الأدلة على قيامه بتكسير شاشات الصرافات الآلية لعددٍ من البنوك في محافظة الدرب.

بالصور.. صرافات تتعرض للتحطيم على يد مجهولين في جازان


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 93876 ] نشر منذ 11 دقيقة

معتل نفسياً .. يعني عنده واسطه …

.. المعتل نفسياً ، يحطم مخزن الريالات …ليش ماخرب شي ثاني……!!؟

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