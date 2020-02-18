قطر تواصل دعمها لأردوغان بشراء فندقين بـ 100 مليون يورو في أسطنبول

وكالات(صدى):

تواصل الحكومة القطرية دعمها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خلال استثمارات تنفذها على الأراضي التركية.

وشهدت آخر أعمال قطر في هذا الشأن، قيام شركة الريان القطرية للاستثمار السياحي، المملوكة بالكامل لحكومة الدوحة بشراء فندقين في اسطنبول.

وأوضح كوسا أوغلو، المدير العام لفندقي، أن الشركة القطرية أنفقت 93 مليون يورو لشراء فندق ” جي دبليو ماريوت اسطنبول بوسفور “، وفندق ”شيراتون اسطنبول سيتي سنتر “.

يذكر أن ذلك جاء بعد فترة قصيرة من قيام والدة أمير قطر، الشيخة موزة آل مسند، بشراء قطعة أرض كبيرة على طريق قناة اسطنبول الجديدة.