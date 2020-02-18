سهرة حمراء تنتهي بدفن فتاة في غابة

مليكة فؤاد(صدى):

لقت فتاة مصرعها على بعد أن قام شاب بمساعدة صديقة بقتلها ودفنها بإحدى الغابات في المغرب.

وأسفرت تحريات الجهات الأمنية أن الشاب كان على علاقة غير شرعية مع الفتاة لفترة طويلة إلى أن حملت منه وطالبته بالزواج .

وكشفت التحريات أن الشاب عزم على قتل الفتاة للتخلص من إلحاحها الدائم عليه بالزواج منه، واتفق مع صديقة على استدراجها بحجة قضاء سهرة معها.

وقدم الشاب الكحول للفتاة إلى أن أصبحت فى حالة سكر، وقام الشابين بقتلها ودفنها فى إحدى الغابات، إلى أن عثرت عليها الشرطة.