بالفيديو مطاردة وصدم متعمد بين سائقين على طريق الثمامة بالرياض
وثق شخص عبر مقطع فيديو صدماً ومطاردة مثيرة بين سيارتين على أحد الأرصفة في طريق رئيسي بالعاصمة الرياض.
وأظهر الفيديو، قائد سيارة من نوع كاديلاك “ سكاليد ” يقوم بصدم سيارة أخرى نوع نيسان “ إكستيرا ”، كان يطاردها على طريق الثمامة (التخصصي)
وأثار المقطع غضب المواطنين معربين عن استيائهم من مثل هذه التصرفات التي ينكرها الجميع.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93876 ] نشر منذ 16 دقيقة
الحمد لله على العفو والعافيه ..
.. العقل نعمه يارجال .. ايش نفعكم فيه المناحس والمداقر ..!!؟