بالفيديو مطاردة وصدم متعمد بين سائقين على طريق الثمامة بالرياض

حمود العنزي(صدى):

وثق شخص عبر مقطع فيديو صدماً ومطاردة مثيرة بين سيارتين على أحد الأرصفة في طريق رئيسي بالعاصمة الرياض.

وأظهر الفيديو، قائد سيارة من نوع كاديلاك “ سكاليد ” يقوم بصدم سيارة أخرى نوع نيسان “ إكستيرا ”، كان يطاردها على طريق الثمامة (التخصصي)

وأثار المقطع غضب المواطنين معربين عن استيائهم من مثل هذه التصرفات التي ينكرها الجميع.