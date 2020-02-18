تأكيدًا لـ « صدى »مقاضاة الاتصالات السعودية «STC» بسبب تقليد شعارها

فهد القزيز(صدى):

أعلنت شركة سي تي إس CTS المدرجة في سوق نيويورك للأوراق المالية عن تقدمها بدعوى في المملكة لحماية علامتها الشهيرة واسمها من الاعتداء عليه من شركة الاتصالات السعودية.

وكانت” صدى ” قد حذرت شركة الاتصالات “ STC ” من أن شعارها الجديد يضعها في مأزق قانوني جراء تطابق شعارها مع لوجو الشركة الأمريكية.

وقالت الشركة في بيان لها إن شركة الاتصالات السعودية بتاريخ 19 ديسمبر الماضي إطلاقها لشعارها الجديد يظهر stc بشكل منمق في نسخ مباشر وتقليد صريح لعلامة سي تي إس.

وأوضحت أن ذلك تسبب في التشويش على المستهلك، كما لوحظ على مواقع التواصل الاجتماعي اللاحقة لإطلاق شركة الاتصالات السعودية شعارها الجديد.

وتابعت أنها حاولت مناقشة الموضوع مع الاتصالات ولم تأخذ الأمر على محمل الجد، وبناءً عليه فإنه لم يكن لدى سي تي إس خيار إلا التقدم بدعوى للجهات القضائية المختصة.

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