وكيل إمارة منطقة الرياض يلتقي بمشرف تعداد السعودية 2020 بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبد العزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة اليوم بمشرف منطقة الرياض للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت (تعداد السعودية 2020) فهد بن محمد المقرن .

وجرى خلال الاستقبال مناقشة أهم الأعمال الميدانية في مرحلة حصر وترقيم المباني التي ينفذها المراقبون الميدانيون في مناطق ومحافظات المملكة.

واستعرضت أهم الخطوات التي نُفّذت والخطوات القائمة للتحضير لمرحلة العد الفعلي التي ستنطلق يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 وفقاً لقرار مجلس الوزراء، وأهمية دعم الهيئة العامة للإحصاء بجميع الإمكانات التي ستساعد في تحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ مشروع التعداد والبيانات التي ستصدر عنه.

وأكد الدكتور السديري اهتمام سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه وتأكيدهما على أهمية العمل المشترك والتنسيق العالي بين القطاعات الحكومية في منطقة الرياض للإسهام بفاعلية في إنجاح مشروع تعداد السعودية 2020 الذي يعد مشروعاً وطنياً إستراتيجياً.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية رئيس اللجنة المحلية لتعداد السعودية 2020 سعود بن عبدالعزيز العريفي .