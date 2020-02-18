عبداللطيف جميل تقبل راتب 3 آلاف ريال كحد أدنى لتمويل السيارات

الرياض(صدى):

كشفت شركة عبداللطيف جميل، لتمويل السيارات في المملكة، إنها تقبل راتب 3000 ريال كحد أدنى لتمويل الراغبين في الحصول على سيارات.

وعلى جانب أخر كشفت الشركة عن عروضها المستمرة على سيارات يارس 2019 وكامري 2020 وكورولا 2020.

وأوضحت أن الحصول على الثلاث سيارات متاح بدون كفيل، على أن تكون الدفعة الأولى 10% مع إمكانية التمويل بدون دفعة.