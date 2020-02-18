عبداللطيف جميل تقبل راتب 3 آلاف ريال كحد أدنى لتمويل السيارات
كشفت شركة عبداللطيف جميل، لتمويل السيارات في المملكة، إنها تقبل راتب 3000 ريال كحد أدنى لتمويل الراغبين في الحصول على سيارات.
وعلى جانب أخر كشفت الشركة عن عروضها المستمرة على سيارات يارس 2019 وكامري 2020 وكورولا 2020.
وأوضحت أن الحصول على الثلاث سيارات متاح بدون كفيل، على أن تكون الدفعة الأولى 10% مع إمكانية التمويل بدون دفعة.
محمد[ عدد التعليقات: 3512 ] نشر منذ 11 دقيقة
قبل شوي بنك الاهلي والحين عبدالطيف جميل اغراء للوقوع بفخ القروض والنهاية بالسجن
alfahd42[ عدد التعليقات: 23765 ] نشر منذ 4 دقائق
حلو تريحون المساكين بس قلل الفائدة مهوب ترفع استغلال لحالتهم