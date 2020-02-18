29 فائزة في مسابقات أندية الحي بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

رعى مدير عام التعليم في منطقة عسير الرئيس التنفيذي لأندية الحي سعد الجوني ، الاحتفاء الذي نظمته إدارة نشاط الطالبات لتكريم تسع وعشرين طالبة فائزة ومرشحة في مسابقات الأندية ، مساء الأربعاء الماضي ، على مسرح الغرفة التجارية بأبها ، وذلك بحضور المساعدة للشؤون التعليمية نورة آل مفرح .

وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات وممثلة الأندية هيام عسيري ، أن المسابقات تضمنت ثلاثة مجالات حيث فاز في ( مجال الخط العربي ) أربع طالبات وهن : نهى عبد الرحمن مزهر، و العنود عزيز مبروك باحشوان، وريمان علي عسيري، ووداد عايض المحاميد ، فيما فاز ست عشرة طالبة في ( مجال كرة الريشة الطائرة ) وهن : أسرار خالد الشهراني ، وسناء زايد الأسمري، وعزيزة سفر الشهراني ،ورهف قليّل الشهراني ، وميسم سامي عسيري ، وجمانة عبد الله الثميري ، ولجين أحمد الجرعي ، ولمى يحيى هزازي ، ولمار عبدالله عسيري ، وجوان عبدالله عسيري، وشهد معدي عسيري ،وطيبة محمد القحطاني ،وجوانا عرفات العبسي ، وطيف خالد القحطاني ، ورغد عبدالله القحطاني ، وريما محمد عبيد ، وفازت تسع طالبات في ( مجال الإلقاء المرتجل ) وهن : لبنى فهد السريعي ، في أحمد الشهراني ،وصايف سعيد الشهراني ، رغد معيض القرني ، مها شيراز الزهراني ، ضي محمد أحمد ، رنا صالح العرفجي ، ابتهال محمد العواض ، غلا بندر القحطاني .

واختتم الاحتفاء باستعراض بعض النماذج النوعية من منسوبات أندية الحي .