سيدة تستخرج شهادة وفاتها للهروب من جرائمها

القاهرة(صدى):

قامت سيدة مصرية باستخراج شهادة وفاة لها بمساعدة زوجها من أجل الهروب من الجرائم التى ارتكابتها.

ولجأت السيدة لهذه الحيلة الماكرة بعد أن بددت عهدة مخزن في جهة عملها بمبلغ 30 ألف جنيه، وقيامها أخذ قروض بنكية بقيمة تصل إلى 60 ألف جنيه.

وقام زوجها باستخراج أوراق تثبت أنها توفت بعد إصابتها بأورام سرطانية، إلا أن الكذب لم يستمر طويلا حيث شاهد الزوجة زملائها في العمل، وقاموا بالإبلاغ عنها وعن زوجها، حيث تم القبض عليهما والحكم بسجنهما 20 عاما.